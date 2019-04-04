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    Главная / Торги / поставка форменной одежды

    поставка форменной одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 00:0004.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90708Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90708

    Наименование закупки

    поставка форменной одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка форменной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 00:00 GMT +304.04.2019 00:0004.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90708Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка форменной одежды

    Начальная цена

    488 535,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 108824, РФ, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аксессуар Шеврон 235х100ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Жилет мужской Navigator Т-02 синий 30% шерсть,70% полиэстер ООО "Компания Галактика""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Костюм Navigator мужской черный 45% шерсть, 55% полиэстер тефлоновая обработка пиджак двубортный , 2 пары брюк классические ООО "Компания Галактика""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Костюм Navigator мужской синий 45% шерсть, 55% полиэстер тефлоновая обработка пиджак двубортный , 2 пары брюк классические ООО "Компания Галактика""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Фуражка форменная мужская IMG-1 65% шерсть, 35% п/э, тефлоновая обработка 54-61 ООО "Компания Галактика""

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Фуражка форменная мужская с дубками IMG-1 65% шерсть, 35% п/э, тефлоновая обработка 54-61 ООО "Компания Галактика""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Галстук мужской форменный с логотипом синий 100% полиэстер"

    Кол-во: 90.000

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