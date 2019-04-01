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    Главная / Торги / молочная продукция,яица

    молочная продукция,яица

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90706Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90706

    Наименование закупки

    молочная продукция,яица

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Юридический адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 83147 7-02-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    aprc2@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Молочная продукция,яица

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 08:00 GMT +301.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90706Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Молочная продукция,яица

    Начальная цена

    82 299,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Арзамас ул. Жуковского д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка партиями строго по предварительной заявке Заказчика с даты заключения договора по 30 апреля 2019 года. Оплата в течении 10 банковских дней с даты поставки каждой партии товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Адрес местонахождения

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко сгущенное с сахаром Рогачев 8.5ПРОЦ 380Г ГОСТ Р 53436-2009 ОАО "Рогачевский МКК"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Творог весовой 9ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Яйцо куриное 1 категория Россия"

    Кол-во: 1800.000

    "Позиция 4"

    "Молоко питьевое ультрапастеризованное 3.2ПРОЦ 0.9Л упаковка ТФА"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Масло сливочное Крестьянское 72.5ПРОЦ ГОСТ Р 52969-2003"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Сыр полутвердый Российский 50ПРОЦ ГОСТ 32260-2013"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Сметана 20ПРОЦ ГОСТ Р 52092-2003"

    Кол-во: 30.000

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