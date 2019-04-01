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Наименование закупки
молочная продукция, яица
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:58
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2
Почтовый адрес
607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2
Контактный телефон
+7 83147 7-02-37
Факс
Адрес электронной почты
aprc2@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Молочная продукция, яица
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.04.2019 08:00 GMT +301.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90701Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Молочная продукция, яица
Начальная цена
80 317,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Арзамас ул. Жуковского д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка партиями строго по предварительной заявке Заказчика с даты заключения договора по 30 апреля 2019 года. Оплата в течении 10 банковских дней с даты поставки каждой партии товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
Адрес местонахождения
607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 1800.000
Кол-во: 100.000
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