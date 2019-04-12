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    Главная / Торги / Инструмент электрика

    Инструмент электрика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90697Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90697

    Наименование закупки

    Инструмент электрика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 13:12

    Документация процедуры

    image21649.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Инструмент электрика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.04.2019 11:00 GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90697Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент электрика

    Начальная цена

    583 706,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 10 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 45 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сумка для инструментов Stanley FatMax (18") 1-93-950 490х260х110ММ черный/желтый 1.43КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Лобзик Metabo STE 140 PLUS 750ВТ металл 35ММ, дерево 140ММ 2.4КГ 601403700"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Мультиметр цифровой 6 в 1 Сем DT-61 480496 0-600В 0-10А 0-10А 0-40Мом"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Ключ клещевой KNIPEX KN-8605180"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Ключ клещевой KNIPEX KN-8605150 170х50х25ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Ножницы по металлу прямые усиленные GROSS Piranha 78347 255ММ губки CrMo"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Клещи переставные Knipex КОБРА KN-8701400 400ММ 1.214КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Набор отверток Knipex KN-002012V01 6 предметов"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Инструмент электромонтажный для опрессовки кабельных наконечников KNIPEX KN-975250 220ММ 498Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Клещи диэлектрические Knipex KN-1386200 200ММ с двухкомпонентными чехлами 0.28КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Нож монтерский для снятия изоляции KNIPEX KN-9855"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Набор отверток Stanley FATMAX 0-62-573 10 предметов двухкомпонентная рукоять 125ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 13"

    "Бокорез Knipex TwinForce KN-7372180 180ММ CrV сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Инструмент электромонтажный для удаления оболочки KNIPEX KN-1685125SB 13ММ 670Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Угольник столярный 9045-B-400 400ММ высококачественная сталь Bahco"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Рулетка сталь/двухкомпонентный материал Stanley FatMax autolock 5М 32ММ XTNT0-33671"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Кабелерез Knipex KN-9526165 165ММ медь, алюминий"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 18"

    "Пассатижи KNIPEX KN-0306180 190х65х30ММ"

    Кол-во: 10.000

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