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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Инструмент электрика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 13:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Контактный телефон
+7 8452 74-30-05
Факс
+7 8452 74-30-00 доб. 4179
Адрес электронной почты
ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шустова Валентина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент электрика
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.04.2019 11:00 GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90697Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент электрика
Начальная цена
583 706,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки: в течение 10 дней с момента заключения договора. Порядок оплаты: в течение 45 дней по факту поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 10.000
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