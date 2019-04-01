Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / свежие овощи и фрукты

    свежие овощи и фрукты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90695Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90695

    Наименование закупки

    свежие овощи и фрукты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Юридический адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 83147 7-02-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    aprc2@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Свежие овощи и фрукты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 08:00 GMT +301.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90695Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Свежие овощи и фрукты

    Начальная цена

    28 877,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас ул. Жуковского д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка партиями строго по предварительной заявке Заказчика в даты заключения договора по 30 апреля 2019 года. Оплата в течении 10 банковских дней с даты поставки каждой партии товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Адрес местонахождения

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Морковь столовая ГОСТ 51782-2001"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Свекла столовая свежая Россия ГОСТ 1722-85"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Зелень Укроп свежий ГОСТ 32856-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Яблоки ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Лук репчатый свежий Россия ГОСТ 1723-86"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Капуста белокочанная свежая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Лимон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Перец сладкий красный свежий ГОСТ Р 55885-2013"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Апельсины"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Огурцы среднеплодные ГОСТ 1726-85"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Помидоры ГОСТ Р 55906-2013"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Картофель свежий Продовольственный Россия ГОСТ 7176-85"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 13"

    "Лук зеленый свежий ГОСТ Р 55652-2013"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Петрушка ГОСТ Р 55904-2013"

    Кол-во: 2.000

    Позвонить