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    Главная / Торги / Поставка круга шлифовального и алмазного карандаша

    Поставка круга шлифовального и алмазного карандаша

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2019 00:0025.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90689Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90689

    Наименование закупки

    Поставка круга шлифовального и алмазного карандаша

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 14:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Юридический адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Почтовый адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Контактный телефон

    +7 831 276-86-12

    Факс

    +7 831 276-73-54

    Адрес электронной почты

    natknn@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка круга шлифовального и алмазного карандаша

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.09.2019 00:00 GMT +325.09.2019 00:0025.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90689Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка круга шлифовального и алмазного карандаша

    Начальная цена

    3 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева д.2В. (учебные мастерские) Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка в течение 10 дней с момента заключения договора, оплата в течение 5 дней после поставки. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам указанным заказчиком

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Адрес местонахождения

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг шлифовальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Карандаш алмазный 3908-0081 правящий"

    Кол-во: 1.000

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