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Наименование закупки
Поставкатрассопоискателя Успех АГ-308.60 Н для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 212-38-10
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгова Марина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
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Поставкатрассопоискателя Успех АГ-308.60 Н для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 08:00 GMT +302.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90684Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставкатрассопоискателя Успех АГ-308.60 Н для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
Начальная цена
97 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Самара"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Кол-во: 1.000
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