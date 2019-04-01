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    Главная / Торги / бакалея

    бакалея

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90679Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90679

    Наименование закупки

    бакалея

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Юридический адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 83147 7-02-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    aprc2@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бакалея

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 08:00 GMT +301.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90679Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бакалея

    Начальная цена

    83 771,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас ул. Жуковского д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка партиями строго по предварительной заявке Заказчика с даты заключения договора по 30 апреля 2019 года. Оплата в течении 10 банковских дней с даты поставки каждой партии товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Адрес местонахождения

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода минеральная Жемчужина газированная 0.5ЛИТР(ДМ³) ГОСТ Р 54316-2011"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Вода минеральная Жемчужина негазированная 0.5ЛИТР(ДМ³) ГОСТ Р 54316-2011"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Крупа гречневая Альфа мешок 5000Г ГОСТ Р 55290-2012 Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Сахар-песок белый фасовка 5 кг кристаллический свекловичный категории ТС2"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Чай зеленый пакетированный Greenfield 100ШТ 2Г ГОСТ 32573-2013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Кофе натуральный растворимый Nescafe Gold порционный 2Г пакетик"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Напиток безалкогольный "Лимонад" 1.5ЛИТР(ДМ³) ПЭТ бутылка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Чай черный Greenfield English Edition 100ШТ 200Г в картонной упаковке 871021"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Напиток безалкогольный газированный Лимонад Океан фантазий 0.5ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 10"

    "Сок Сады Придонья 0.2ЛИТР(ДМ³) картон ТУ 9163-007-48089141-2001"

    Кол-во: 540.000

    "Позиция 11"

    "Кофе натуральный растворимый Nescafe 3 в 1 Классик порционный 20 пакетиков по 16Г 79293"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Кофе натуральный растворимый Jacobs Monarch 95Г ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Соль поваренная пищевая каменная 1 сорт"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Мука пшеничная ГОСТ Р 52189-2003"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 15"

    "Изделия макаронные весовые Рожки Агромельпродкт ГОСТ 31743-2012"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Дрожжи хлебопекарные прессованные Рекорд"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Крупа рисовая "Кубанское лето" 800Г ГОСТ 6292-93"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Горох колотый весовой ГОСТ 26791-89"

    Кол-во: 10.000

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