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    Главная / Торги / Приобретение вспомогательных материалов (хоз. товары, сан. гигиенические товары и др.) для повседневной работы подразделений

    Приобретение вспомогательных материалов (хоз. товары, сан. гигиенические товары и др.) для повседневной работы подразделений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90677Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90677

    Наименование закупки

    Приобретение вспомогательных материалов (хоз. товары, сан. гигиенические товары и др.) для повседневной работы подразделений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:32

    Документация процедуры

    Копия_Спецификация_вспом._материалы_2019_-_1.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение вспомогательных материалов (хоз. товары, сан. гигиенические товары и др.) для повседневной работы подразделений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 00:00 GMT +301.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90677Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение вспомогательных материалов (хоз. товары, сан. гигиенические товары и др.) для повседневной работы подразделений

    Начальная цена

    452 057,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 354204, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Сибирская, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 30 календарных дней с момента подписания первичных документов. В стоимость договора входит доставка до склада санатория

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чехол для гладильной доски универсальный Ника тефлон 125СМ 40СМ для Ника ЧА2 885938 Россия"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 2"

    "Бумага для выпечки 38СМх8М 477754"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Гель для душа саше Hotel 10МЛ 500ШТ 491499"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Зубочистки Aviora 401-488 бамбук 65ММ 1000ШТ 692794"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Колпак поварской одноразовый спанбонд 50г/м2 белый 25ШТ 879659"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Пакет полиэтиленовый Знак качества 38х54СМ 55МКМ ПВД с рисунком белый 50ШТ ручки вырубные 301962"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Скатерть прямоугольная Мультидом полиэстер 122х150СМ 455651"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 8"

    "Тапочки одноразовые открытый мыс Водолей Эконом 38-43 белые ПВХ, подошва ЭВА 150пар 490651"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Доска разделочная Plastic Republic полипропилен 240х150ММ зеленая 605811"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Щетка утюжок для бытовых нужд 145х60ММ полиэтилен пластик с ручкой 759623"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 11"

    "Батарейка щелочная Duracell LR20/373 1.5В 2ШТ блистер"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Щетка обувная NoName натуральный ворс 919496"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Шторка для ванной комнаты Эконом 180х180СМ в ассортименте 20ШТ/УПАК 713399"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Швабра с ручкой для мытья пола деревянная 1.3М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Шпажка для канапе Gastrorag Гольф пика бамбук 200ММ 200ШТ 793629"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Шапочка для душа Hotel 250 картонная упаковка 491512"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 17"

    "Чехол BL 100-60 для одежды 100х60СМ спанбонд синий/серый 644537"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Часы настенные Салют П053 пластик черный 24.7СМ 280x280ММ квадрат кварцевый механизм 966519"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 19"

    "Часы настенные Troyka 81800849 пластик черный 25СМ 260х260ММ квадрат кварцевый механизм 639126"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 20"

    "Фольга пищевая алюминиевая 30СМх100М 9МКМ 477755"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 21"

    "Тарелка одноразовая Комус полистирол 205ММ белый 661998 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Тапочки одноразовые закрытый мыс Бизнес 42-43 белые велюр, подошва ЭВА 150пар 861016"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 23"

    "Таз пластмассовый круглый 10ЛИТР 759614"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 24"

    "Стакан одноразовый полипропилен прозрачный 200МЛ 100ШТ для холодного/горячего"

    Кол-во: 190.000

    "Позиция 25"

    "Стакан одноразовый Комус полипропилен прозрачный 70ММ 500МЛ 50ШТ для холодного/горячего 206379"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Приспособление для сушки белья Zalger Simfony металл/пластик 1710х630х950ММ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 27"

    "Пленка полиэтиленовая пищевая 30СМх300М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Перчатки одноразовые неопудренные Klever полиэтиленовые М 50 ПАР 564126"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 29"

    "Пакет полиэтиленовый майка Знак качества 29/14х55СМ 15МКМ ПНД с рисунком белый 100ШТ 301960"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 30"

    "Набор для уборки щетка с совком на ручке 750ММ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 31"

    "Мыло туалетное крем Dove 135Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 32"

    "Корзина для бумаг Attache пластик черная 10ЛИТР"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 33"

    "Корзина пластиковая BranQ Aqua для белья 65Л; ДМ³ полипропилен 779556"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 34"

    "Ковер входной грязезащитный влаговпитывающий Комфорт полиэстер/ПВХ 900х1500ММ 8ММ коричневый 551672"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 35"

    "Ковер входной грязезащитный влаговпитывающий Комфорт полиэстер/ПВХ 1200х1800ММ 8ММ серый 551673"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Ерш хозяйственный для туалета Svip с подставкой полипропилен 779561"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 37"

    "Доска гладильная Ника 9 122х40СМ 0.9М металл подставка под утюг/ полочка для белья/ встроенная розетка для утюга 7КГ 885940 Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Демосистема настольная вращающаяся Promega office черная пластик А4 10 панелей"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Вешалка напольная для одежды Attache КР-20 металл 1750x600х600ММ черная на 4 персоны 841881"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Вешалка -плечико Attache пластмасса черная 48-50 с перекладиной 142376"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 41"

    "Ведро пластмассовое 10Л; ДМ³ с крышкой 759599"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 42"

    "Ведро мусорное прямоугольное М-пластика пластик серый мрамор 19Л 29.7х38.4СМ с педалью/ крышкой/ ручками 759597"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 43"

    "Ведро мусорное прямоугольное М-пластика пластик серый мрамор 11Л 26х33СМ с педалью/ крышкой/ ручками 759595"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 44"

    "Бак пластиковый с крышкой/ ручками 80Л; ДМ³ 675ММ 502ММ полипропилен зеленый/серый 2.495КГ 853305"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 45"

    "Пакет полиэтиленовый майка 25х45СМ 12МКМ ПНД 100"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 46"

    "Рожок для обуви пластик Дивидик 190ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 47"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic AAA (LR03) 1.5В 2ШТ блистер"

    Кол-во: 378.000

    "Позиция 48"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic АА LR6 1.5В 2ШТ 857058"

    Кол-во: 383.000

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