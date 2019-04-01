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Наименование закупки
Приобретение вспомогательных материалов (хоз. товары, сан. гигиенические товары и др.) для повседневной работы подразделений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 09:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 23-03-76
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение вспомогательных материалов (хоз. товары, сан. гигиенические товары и др.) для повседневной работы подразделений
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.04.2019 00:00 GMT +301.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90677Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение вспомогательных материалов (хоз. товары, сан. гигиенические товары и др.) для повседневной работы подразделений
Начальная цена
452 057,33
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 354204, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Сибирская, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течении 30 календарных дней с момента подписания первичных документов. В стоимость договора входит доставка до склада санатория
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 47.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 31.000
Кол-во: 31.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 190.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 260.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 378.000
Кол-во: 383.000
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