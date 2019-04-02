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Наименование закупки
Поставка комплектующих автоматизации и связи для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 07:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-67
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
menshikovjv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меньшиков Юрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих автоматизации и связи для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 20:00 GMT +302.04.2019 20:0002.04.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90671Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих автоматизации и связи для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
184 561,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого по настоящей спецификации товара.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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