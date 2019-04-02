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    Главная / Торги / ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Toyota Hilux г/н Х742 КУ 14

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Toyota Hilux г/н Х742 КУ 14

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 04:0002.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90669Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90669

    Наименование закупки

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Toyota Hilux г/н Х742 КУ 14

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 07:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Юридический адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Почтовый адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Контактный телефон

    +7 8552 77-89-53

    Факс

    +7 8552 77-89-56

    Адрес электронной почты

    raritek-avto@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарафиев Айрат Фанисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Toyota Hilux г/н Х742 КУ 14

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 04:00 GMT +302.04.2019 04:0002.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90669Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Toyota Hilux г/н Х742 КУ 14

    Начальная цена

    23 224,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Нерюнгри, ул. Северная,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата по факту поставки запасных частей в течении 5 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Адрес местонахождения

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ Лукойл температура замерзания - 60 градусов С бочка 175КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр топливный; Тип: тонкой очистки; Марка: Toyota; Описание: ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ 23300-OL032; Назначение: Для ДВС Toyota Hilux; Артикул: 23300-OL032"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр масляный; Производитель: Toyota; Тип: Для ДВС; Описание: Масляный фильтр Toyota 90915-20003; Мин.партия: от 1 до 15(ШТ); Артикул: 90915-20003 (VC-III)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Масло дизельное; Вид: синтетическое; Производитель: ЛУКОЙЛ; Марка: Люкс; Вязкость по SAE: 5W30; Объем: 40(ЛИТР(ДМ³)); Классификация API: CF; Стандарт: CF-4/SL; Описание: Масло мотоное Лукойл Люкс 5W30 SN/CF синтетическое"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр салона; Тип: угольный; Марка: Toyota; Обозначение: 8713950100; Применяемость: Toyota Hilux; Описание: Фильтр салона 8713950100; Артикул: 8713950100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр воздушный; Обозначение: 17801-ОС020; Описание: Фильтр воздушный Toyota Нiluxe 17801-ОС020(А-1628)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ремень генератора; Обозначение: 7РК1515 13568-09130 Применяемость: Тoyota Hiluxe "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Жидкость тормозная; Марка: VITEX DOT-4; Вес: 910(Г); Объем: 1(ЛИТР(ДМ³)); Описание: Жидкость тормозная; Страна производителя: Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Антифриз; Тип: Антифриз; Марка: G11; Цвет: красный; Описание: Антифриз"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 10"

    "Электропроводка; Вид: Аккумуляторная батарея; Применяемость: Легковые автомобили; Дополнительная информация: GLOBATT CMF 85D23 80L"

    Кол-во: 2.000

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