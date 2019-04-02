Условия договора

Алтайский край, Согласно графика завоза по адресам: 1. г. Барнаул, ул. Звездная, 10; 2. ГРС-1 г. Барнаула, 1,8км ю/з с. Гоньба; 3. г. Бийск, ул. Мамонтова, 2/10. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

ежемесячно в течении 30 календарных дней с момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции за месяц на основании выставленных счетов-фактур и подписанной с двух сторон товарно-транспортной накладной