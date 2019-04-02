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    Главная / Торги / Поставка комплектующих автоматизации и связи для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка комплектующих автоматизации и связи для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 20:0002.04.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90655Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90655

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих автоматизации и связи для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 07:25

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих автоматизации и связи для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 20:00 GMT +302.04.2019 20:0002.04.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90655Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих автоматизации и связи для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    168 743,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого по настоящей спецификации товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка комплектующих автоматизации и связи для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиостанция портативная носимая аналоговая Motorola DP1400 136-174МГц 5ВТ 16 каналов с дополнительным аккумулятором PMNN4258 2900мАч, чехлом и гарнитурой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Модуль терминальный HID2900TOP 2-chanel 24 V DC"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Устройство защиты от феррорезонанса VT guard 1VLC000031-Rev-.en 2007.05.05"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Повторитель интерфейсов с гальванической изоляцией HiD2024 четыре канала, HART-совместимый"

    Кол-во: 2.000

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