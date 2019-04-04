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Наименование закупки
ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В042ММ14
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 05:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13
Почтовый адрес
678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13
Контактный телефон
+7 8552 77-89-53
Факс
+7 8552 77-89-56
Адрес электронной почты
raritek-avto@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шарафиев Айрат Фанисович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В042ММ14
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.04.2019 04:00 GMT +304.04.2019 04:0004.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90652Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В042ММ14
Начальная цена
38 971,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, г.Нерюнгри,ул.Северная,13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% оплата по факту поступления в течении 5 дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
Адрес местонахождения
678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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