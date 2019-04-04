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    Главная / Торги / ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В042ММ14

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В042ММ14

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 04:0004.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90652Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90652

    Наименование закупки

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В042ММ14

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 05:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Юридический адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Почтовый адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Контактный телефон

    +7 8552 77-89-53

    Факс

    +7 8552 77-89-56

    Адрес электронной почты

    raritek-avto@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарафиев Айрат Фанисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В042ММ14

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 04:00 GMT +304.04.2019 04:0004.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90652Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР "Газпром трансгаз Томск" Камаз г/н В042ММ14

    Начальная цена

    38 971,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Нерюнгри,ул.Северная,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата по факту поступления в течении 5 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Адрес местонахождения

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр осушителя воздуха; Тип: WABKO; Применяемость: КАМАЗ; Описание: Фильтр осушителя воздуха; Артикул: Wabco 432.410.222.7"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный; Тип: предохранительный ; Марка: Ливны; Обозначение: ЭФВ 721.1109560 - 30 предохранительный; Совместимость с двигателем: ДВС КАМАЗ; Артикул: 721.1109560 - 30"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный; Тип: Основной; Марка: Ливны; Совместимость с двигателем: КАМАЗ; Описание: ЭФВ 721.1109560 -10 - основной ; Артикул: ЭФВ 721.1109560 -10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Масло трансмиссионное; Тип: полусинтетическое; МарTotal ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ - 5 SAE 75W - 90; Группа масла: API GL - 5; Вязкость: 75W-90; Упаковка: 20Л; Описание: Total ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ - 5 SAE 75 W - 90, API GL - 5"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Масло дизельное; Вид: полусинтетическое; Производитель: Total; Марка: Total; Вязкость по SAE: 10W-40; Объем: 20(ЛИТР(ДМ³)); Классификация API: CI-4/SL"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр масляный; Производитель: Камаз; Тип: Элемент фильтра; Совместимость с двигателем: ДВС КАМАЗ 740.662; Описание: Элемент фильтра масляного (евро) 7405.1017040-02; Артикул: 7405.1017040-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр топливный; Тип: Грубой очистки топлива; Марка: Preline PL 420; Совместимость с двигателем: ДВС КАМАЗ 740.662; Описание: Топливный фильтр грубой очистки; Артикул: PL 420"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Антифриз; Тип: Антифриз Titanium; Марк G11; Цвет: Зеленый; Описание: готовый к применению; Фасовка: 10; Дополнительная информация: В канистрах 10 литров"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Жидкость тормозная; Марка: VITEX ДОТ-4; Вес: 910(Г); Объем: 1(ЛИТР(ДМ³))"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 10"

    "Смазка пластичная Литол-24 барабан 21КГ ГОСТ 21150-2017"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр топливный WDK962/12 КАМАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр масляный Евро 7405.1017040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Масло гидравлическое; Тип: всесезонное; Марка: Лукойл ВМГЗ; Производитель: Лукойл; Индекс вязкости: -60; Назначение: ля всесезонной эксплуатации в гидроприводах и гидравлических системах строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машинах; Дополнительная информация: ЛУКОЙЛ ВМГЗ -60°С гидравлическое"

    Кол-во: 3.000

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