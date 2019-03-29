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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90648Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90648

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 21:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Почтовый адрес

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Контактный телефон

    +7 831 256-18-96

    Факс

    +7 831 256-62-17

    Адрес электронной почты

    zakupki@hosp13.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 00:00 GMT +329.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90648Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    17 849,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, 51Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Без предоплаты. Доставка осуществляется на склад заказчика и включена в стоимость товара. Оплата согласно условиям договора (контракта).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники цветная IQ Color А4 80Г/М² 0.103ММ 500ЛИСТ зеленая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Набор текстмаркеров Attache Colored 1-5ММ 4 цвета"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Скобы для степлера №10 Attache оцинкованные 1000ШТ 562537"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Батарейка щелочная ProMega Jet ААA (LR03) 1.5В 1150мАч 2ШТ 728263"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Папка файловая Attache 20ШТ синяя"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Ручка шариковая масляная Attache Оптима 0.7ММ синий 505018"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Степлер Attache 8209 №10 до 15ЛИСТ синий"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Лента чековая ProMega 57ММ, 60ММ, 30М, втулка 12ММ из офсетной бумаги 15ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Файл-вкладыш Attache рифленый 40МКМ А4 бесцветный 50ЛИСТЛИСТ 919049 100ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Батарейка щелочная ProMega Jet ААA (LR03) 1.5В 1150мАч 2ШТ 728263"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Маркер Kores перманентный круглый пластиковый корпус 1ММ черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Ручка шариковая Attache Corvet 0.7ММ красный Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Папка-уголок A4 пластик в ассортименте 150МКМ 10ШТ 3 отделения 727921"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Подставка настольная для бумажного блока 90x90x90ММ пластик прозрачная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Ластик Koh-I-Noor 300/80 каучуковый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Корректор штрих Комус 20МЛ кисточка-ворс 736339"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Скрепки канцелярские без покрытия Attache 28ММ металлические овальные 100ШТ 758264"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy Classic А4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ белая 64877 ГОСТ Р 57641-2017"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 19"

    "Лоток офисный Attache Космос горизонтальный черный пластик высота 60ММ 1ШТ 1 отделение 731881"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Клей ПВА Комус 125Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 21"

    "Набор маркеров Attache 1-3ММ 4 цвета для доски"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Подставка настольная для канцелярских мелочей Attache Метеор 118х118х97ММ полипропилен 5 отделений черная 477245"

    Кол-во: 2.000

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