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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка сканера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 17:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Почтовый адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Контактный телефон
+7 4872 50-08-04
Факс
--
Адрес электронной почты
galina.komarova@tula.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комарова Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка сканера
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.04.2019 17:00 GMT +304.04.2019 17:0004.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90640Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сканера
Начальная цена
81 186,44
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Тульская область, Тульская обл, г. Тула, пр-т Ленина, д.106Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после поставки продукции в течение 10 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Кол-во: 1.000
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