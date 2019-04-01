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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка медикаментов (20191512)

    ТГСтаврополь Поставка медикаментов (20191512)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90639Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90639

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка медикаментов (20191512)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 17:27

    Документация процедуры

    ОБРАЗЕЦ_ДОГОВОРА_КИМ_нов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-02

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    ooo@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка медикаментов (20191512)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 10:00 GMT +301.04.2019 10:0001.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90639Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка медикаментов (20191512)

    Начальная цена

    429 146,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. СтавропольРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тетрациклин Юнидокс Солютаб таб­летки дис­перги­ру­емые 100МГ 10ШТ ЗАО "ЗиО-Здоровье" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Препарат Эдарби Кло таблетки 40МГ+25МГ №28"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Препарат Эдарби таблетки 40МГ №28"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Средство гиполипидемическое Эзетрол таблетки 10МГ 28ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Препарат Элькар раствор ампулы 5МЛ №10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Средство антиангинальное, гипотензивное Физиотенз таблетки покрытые оболочкой 0.4МГ 28ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Средство антиангинальное, гипотензивное Физиотенз таблетки покрытые пленочной оболочкой 0.2МГ №28"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Антигипоксант ЦИТОФЛАВИН 10.0МГ №10"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Флуифорт гранулы 2700МГ 5Г/10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Препарат противомикробный Тержинан таблетки вагинальные 10ШТ П N015129/01 от 26.05.2015 Софартекс Франция"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Препарат Телзап таблетки 40МГ 30ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Система для переливания крови и растворов инфузионная одноразовая"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 13"

    "Препарат противомикробный Супракс капсулы 6ШТ 400МГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Препарат Стрепсилс Мед+лимон Таблетки для рассасывания №24"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Капли Систейн глазные 15МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Пульмикорт суспензия для ингаляций №20 2МЛ 0.5мг/мл"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Препарат Престариум А табл. п/пл/о 5МГ №30"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Препарат Престариум А табл. п/пл/о 10МГ №30"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Средство ноотропное Пикамилон ампулы 10ПРОЦ №10 2МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Панангин таблетки покрытые оболочкой №50"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кетопрофен ОКИ гранулы для приготовления раствора 80МГ пакет 2Г №12"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Омепразол ОМЕЗ капсулы 20МГ №30"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Препарат Нолипрел А форте таблетки п/о 5МГ+1.25МГ №30"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 24"

    "Средство антиангинальное, гипотензивное НОЛИПРЕЛ А БИ-ФОРТЕ таблетки покрытые оболочкой 0.01/0.0025МГ №30"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Препарат Нео-пенотран форте суппозитории вагинальные №7"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 26"

    "Милдронат 0.5МГ капсулы №60"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Конкор таблетки покрытые оболочкой 2.5МГ №30"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Лейкопластырь бактерицидный Верофарм 1.9х7.2СМ 200ШТ Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Средство гиполипидемическое Крестор таблетки покрытые пленочной оболочкой 5МГ №28"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Средство гиполипидемическое Крестор таблетки покрытые пленочной оболочкой 10МГ №28"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Препарат Креон 10 000 капс. кш/раств. №20"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Противовирусный препарат Ингавирин капсулы 90МГ №7"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Препарат Дифлюкан капсулы 150МГ №4"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Средство антиангинальное, гипотензивное Диован таблетки 160МГ №28"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 35"

    "Препарат гипогликемический Глюкофаж лонг таблетки 750МГ №60"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Граммидин Нео таблетки для рассасывания №18"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 37"

    "Препарат сосудосуживающий Викс Актив спрей 0.5ПРОЦ 15МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Вильпрафен солютаб таблетки 1000МГ №10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Седативное средство Валемидин капли флакон-капельница 25МЛ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 40"

    "Препарат Беталок таб. с замедл. высвоб. п/о 50МГ №30"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 41"

    "Препарат Афобазол таблетки 10МГ №60"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 42"

    "Антибиотик Аугментин таблетки, покрытые оболочкой 875 мг/125 мг №14"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 43"

    "Амоксиклав таблетки 875/125МГ №14"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Индапамид АРИФОН РЕТАРД таблетки покрытые оболочкой 0.0015МГ №30"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Аква Марис спрей 50МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 46"

    "Актовегин раствор для инъекций 40МГ 5МЛ №5"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 47"

    "Средство Аллопуринол-Эгис таблетки 100мг 50ШТ ЭГИС ЗАО Фармацевтический завод"

    Кол-во: 10.000

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