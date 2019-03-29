Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ЭРА-Глонасс с установкой

    ЭРА-Глонасс с установкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 08:0029.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90638Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90638

    Наименование закупки

    ЭРА-Глонасс с установкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 16:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Почтовый адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Контактный телефон

    +7 83172 5-12-15

    Факс

    +7 83172 5-18-12

    Адрес электронной почты

    csogpvii.buturlino@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЭРА-Глонасс с установкой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 08:00 GMT +329.03.2019 08:0029.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90638Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭРА-Глонасс с установкой

    Начальная цена

    29 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, Ленина, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль мониторинга GPS/GSM Абонентский терминал системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС" Компас АО "Московское конструкторское бюро "Компас" Россия"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264211
    Закупка Аппаратно-программный комплекс Навигационно-криптографический блок СКЗИ тахографа,Карта-идентификатор СКЗИ Филиал в Удмуртской Республике ПАО "Ростелеком"
    Закупка Аппаратно-программный комплекс Навигационно-криптографический блок СКЗИ...
    264211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить