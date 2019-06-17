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    Главная / Торги / столы рабочие

    столы рабочие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.06.2019 10:0017.06.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90636Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90636

    Наименование закупки

    столы рабочие

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Контактный телефон

    +7 831 417-54-53

    Факс

    +7 831 234-03-71

    Адрес электронной почты

    nnguravushka@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Столы рабочие

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.06.2019 10:00 GMT +317.06.2019 10:0017.06.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90636Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Столы рабочие

    Начальная цена

    32 929,97

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород ул. Богородского д 3 кор 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту доставка по адресу г. Нижний Новгород ул. Богородского д 3 кор 2

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "РЦССНО"
    Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Наименование заказчика

    ГБУ "РЦССНО"
    Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол для детского сада СТО.7.52 "Пятицветник" один лепесток 700х410ММ ЛДСП регулируемый по высоте, 4 стола в комплекте"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Стол пост на 2-а рабочих места ИП Опришко А.А. 2260х650х1200ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стол рабочий индивидуальный заказ орех гварнери МДФ 32ММ, каркас ЛДСП 16ММ, кромка ПВХ 2ММ 1500х750х750ММ ИП Хромых И А"

    Кол-во: 2.000

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