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    Главная / Торги / Аквадистиляторы

    Аквадистиляторы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 18:0003.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90635Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90635

    Наименование закупки

    Аквадистиляторы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 16:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-57-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    iatrofimov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Аквадистиляторы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 18:00 GMT +303.04.2019 18:0003.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90635Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аквадистиляторы

    Начальная цена

    204 578,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Будет сообщено дополнительноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Продукции производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М 325х230x518ММ 380В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Аквадистиллятор электрический ДЭ-4М 325х230x518ММ 220В"

    Кол-во: 3.000

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