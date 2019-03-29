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    Главная / Торги / Бланочная продукция

    Бланочная продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90632Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90632

    Наименование закупки

    Бланочная продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 16:21

    Документация процедуры

    Договор.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

    Юридический адрес

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Почтовый адрес

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Контактный телефон

    +7 8313 20-13-85

    Факс

    +7 8313 20-34-22

    Адрес электронной почты

    dsp.dzr@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бланочная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 00:00 GMT +329.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90632Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бланочная продукция

    Начальная цена

    23 625,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606037, Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т Ленинского Комсомола, д.37/23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет по факту поставки. Авансирование не предусмотрено. Цена договора включает в себя все необходимые налоги и сборы, а также все расходы Поставщика по настоящему договору, включая (но не ограничиваясь) транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты и риски Поставщика по доставке товара в адрес Заказчика и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего договора.Доставка в течении 3 (трех) рабочих дней с момента предварительной заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

    Адрес местонахождения

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк документов строгой отчетности Квитанция А5 48гр/м2 ИП ТРИФАНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Россия"

    Кол-во: 7500.000

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