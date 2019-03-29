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Наименование закупки
Плиты дорожные КРХС 2019 Северное Пикалево
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 17:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Контактный телефон
+7 812 455-12-00
Факс
+7 812 455-10-32
Адрес электронной почты
ltg@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафранский Андрей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Плиты дорожные КРХС 2019 Северное Пикалево
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 00:00 GMT +329.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90626Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плиты дорожные КРХС 2019 Северное Пикалево
Начальная цена
498 435,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, 24 шт. Плита 2П30 15-30 Ленинградская область, Всеволожский р-он, Бугровское с.п., в р-не дер. Мендсары Северное ЛПУ 45 шт. Плита 2П30 18-30 Ленинградская область, Всеволожский р-он, Бугровское с.п., в р-не дер. Мендсары МТБ "Центральная"-участок СеверныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Кол-во: 24.000
Кол-во: 45.000
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