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    Главная / Торги / Плиты дорожные КРХС 2019 Северное Пикалево

    Плиты дорожные КРХС 2019 Северное Пикалево

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90626Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90626

    Наименование закупки

    Плиты дорожные КРХС 2019 Северное Пикалево

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 17:03

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Плиты дорожные КРХС 2019 Северное Пикалево

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 00:00 GMT +329.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90626Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плиты дорожные КРХС 2019 Северное Пикалево

    Начальная цена

    498 435,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, 24 шт. Плита 2П30 15-30 Ленинградская область, Всеволожский р-он, Бугровское с.п., в р-не дер. Мендсары Северное ЛПУ 45 шт. Плита 2П30 18-30 Ленинградская область, Всеволожский р-он, Бугровское с.п., в р-не дер. Мендсары МТБ "Центральная"-участок СеверныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита дорожная 2П30-15-30"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Плита дорожная 2П30.18-30 3x1.75x0.17М ГОСТ 21924.2-84"

    Кол-во: 45.000

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