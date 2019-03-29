www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ТОиТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 15:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Ленина пр-т, 53-111
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Ленина пр-т, 53-111
Контактный телефон
+7 8216 77-37-53
Факс
+7 8216 73-85-77
Адрес электронной почты
regiongs55@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярковая Зинаида Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОиТР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90624Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г. Ухта, ул. Машиностроителей, д. 4 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
до склада г. Ухта
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Регионгазсервис"
Все закупки и тендеры ООО "Регионгазсервис"
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Ленина пр-т, 53-111
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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