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    Главная / Торги / Поставка продукции растеневодства для нужд СЗСК в 2019 году.

    Поставка продукции растеневодства для нужд СЗСК в 2019 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 01:0008.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90620Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90620

    Наименование закупки

    Поставка продукции растеневодства для нужд СЗСК в 2019 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 15:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продукции растеневодства для нужд СЗСК в 2019 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.04.2019 01:00 GMT +308.04.2019 01:0008.04.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90620Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции растеневодства для нужд СЗСК в 2019 году.

    Начальная цена

    220 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, пгт. Солнечный, а/я 1233, Сургутский ЗСК; (33-35 км от г.Сургут)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Транспортные расходы прошу включить в стоимость продукции. Доставка силами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Луковица Тюльпан красный сорт ABBA"

    Кол-во: 6000.000

    "Позиция 2"

    "Семена цветочных культур Петуния Bravo белая"

    Кол-во: 75000.000

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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