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Наименование закупки
Закупка расходных материалов для печатного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 15:10
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Контактный телефон
+7 812 578-76-00 доб. 36757
Факс
+7 812 578-76-28
Адрес электронной почты
tender@gsg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка расходных материалов для печатного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90614Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка расходных материалов для печатного оборудования
Начальная цена
254 184,83
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 195015 Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок доставки товара - не позднее 3 (трех) рабочих с момента подписания договора обеими сторонами. Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
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