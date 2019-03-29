Закупка расходных материалов для печатного оборудования

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок доставки товара - не позднее 3 (трех) рабочих с момента подписания договора обеими сторонами. Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).