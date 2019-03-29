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    Главная / Торги / Закупка расходных материалов для печатного оборудования

    Закупка расходных материалов для печатного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90614Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90614

    Наименование закупки

    Закупка расходных материалов для печатного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 15:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Контактный телефон

    +7 812 578-76-00 доб. 36757

    Факс

    +7 812 578-76-28

    Адрес электронной почты

    tender@gsg.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богданова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка расходных материалов для печатного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90614Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных материалов для печатного оборудования

    Начальная цена

    254 184,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 195015 Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок доставки товара - не позднее 3 (трех) рабочих с момента подписания договора обеими сторонами. Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Samsung MLT-D117S SU853A черный 2500 страниц оригинальный"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть для оргтехники переключающая створка направляющего тракта оригинальный Ricoh B7002505"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Картридж НР 312А CF380A черный 2400 страниц оригинальный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Samsung MLT-D209L SV007A черный 5000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Картридж НР Q2612A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Картридж HP 36А CB436A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 5.000

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