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    Главная / Торги / Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Ухта

    Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Ухта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90612Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90612

    Наименование закупки

    Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Ухта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:43

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Договор_по_стирке_Ухта_эл._площадка.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Ухта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 12:00 GMT +329.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90612Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Ухта

    Начальная цена

    69 825,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д.37а, стр.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Химчистка одежды (брюки утепленные)"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 2"

    "Химчистка одежды (халат х/б)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Химчистка одежды (жилет х/б)"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Химчистка одежды (жилет утепленный)"

    Кол-во: 90.000

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