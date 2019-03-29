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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Ухта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 14:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Ухта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 12:00 GMT +329.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90612Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по стирке (химчистке) спецодежды для нужд Ухтинского УООП в г. Ухта
Начальная цена
69 825,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д.37а, стр.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
согласно договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 47.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 90.000
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