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Наименование закупки
Запрос информации о стоимости поставки аккумуляторных батарей для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 14:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Контактный телефон
+7 343 251-30-87
Факс
Адрес электронной почты
chashchinaia@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации о стоимости поставки аккумуляторных батарей для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.04.2019 21:00 GMT +303.04.2019 21:0003.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90610Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации о стоимости поставки аккумуляторных батарей для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, 620144 г.Екатеринбург, ул.Циолковского 18, Уральское ГУ Банка России. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленный Товар осуществляется по счету Поставщика путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки Товара на склад Уральского ГУ Банка России. Срок оплаты – в течение 5 (Пяти) рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Кол-во: 40.000
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