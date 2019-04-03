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    Главная / Торги / Запрос информации о стоимости поставки аккумуляторных батарей для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

    Запрос информации о стоимости поставки аккумуляторных батарей для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 21:0003.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90610Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90610

    Наименование закупки

    Запрос информации о стоимости поставки аккумуляторных батарей для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:26

    Документация процедуры

    Приложение_2.xlsx

    Приложение_1.docx

    Запрос_информации_26.03.2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Контактный телефон

    +7 343 251-30-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    chashchinaia@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации о стоимости поставки аккумуляторных батарей для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 21:00 GMT +303.04.2019 21:0003.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90610Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации о стоимости поставки аккумуляторных батарей для Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 620144 г.Екатеринбург, ул.Циолковского 18, Уральское ГУ Банка России. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный Товар осуществляется по счету Поставщика путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки Товара на склад Уральского ГУ Банка России. Срок оплаты – в течение 5 (Пяти) рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "аккумуляторные батареи"

    Кол-во: 40.000

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    Прием заявок:
    27.11.2018 04:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
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