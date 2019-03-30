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    Главная / Торги / Поставка радиодеталей для нужд ООО Газпром трансгаз Чайковский 2019

    Поставка радиодеталей для нужд ООО Газпром трансгаз Чайковский 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2019 07:0030.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90608Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90608

    Наименование закупки

    Поставка радиодеталей для нужд ООО Газпром трансгаз Чайковский 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка радиодеталей для нужд ООО Газпром трансгаз Чайковский 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.03.2019 07:00 GMT +330.03.2019 07:0030.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90608Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиодеталей для нужд ООО Газпром трансгаз Чайковский 2019

    Начальная цена

    372 098,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона "Сутузово", центральный склад УМТСиК-филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции. Поставка должна быть произведена до 30.06.2019 г. Цена продукции, должна включать дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции (транспортные расходы; страховой тариф; упаковку; налоги; пошлины и другие обязательные платежи, и расходы, связанные с поставкой продукции).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транзистор P140NF55 TO-220"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Преобразователь TEN10-2415"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Транзистор 12NF30L (SOP-8)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Преобразователь TEN10-2411"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Преобразователь DKA30B-12"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Преобразователь TEN25-2411"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Преобразователь TMR3-2412"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Транзистор IRGP30B120KD-E (TO-247)"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Микросхема EE87C51FB PLCC-44 INTEL"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Транзистор IXFH12N100 (TO-247)"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 11"

    "Диод HFA16PB120 (TO-247)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Диод HFA16TB120 (TO-220)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Микросхема XTR105P DIP14 TEXAS INSTRUMENTS"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Преобразователь DKA30B-15"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Транзистор 2П301Б"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Преобразователь KAM1524"

    Кол-во: 5.000

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