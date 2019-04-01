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    Главная / Торги / Поставка корпоративной печатной продукции (Буклеты)

    Поставка корпоративной печатной продукции (Буклеты)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 07:0001.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90606Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90606

    Наименование закупки

    Поставка корпоративной печатной продукции (Буклеты)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:32

    Документация процедуры

    Техническое_задание_поставка_печатной_продук.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка корпоративной печатной продукции (Буклеты)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 07:00 GMT +301.04.2019 07:0001.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90606Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка корпоративной печатной продукции (Буклеты)

    Начальная цена

    498 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, город Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков д.9.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    (пункт включается в договор, если Поставщиком не применяется упрощенная система налогообложения) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем готовой Продукции, оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса РФ, и подписания товарной накладной формы «ТОРГ-12». б) (пункт включается в договор, если Поставщиком применяется упрощенная система налогообложения) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем готовой Продукции и подписания товарной накладной формы «ТОРГ-12». в) (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом в течение 30 календарных дней с даты получения Покупателем готовой Продукции и подписания товарной накладной формы № «ТОРГ-12».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Буклет презентационный ООО «Газпром добыча Ямбург» блок 298х298ММ, обложка 305х302ММ бумага мелованная 150 гр/м2 5/5 (CMYK+Pantone) 60СТР"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 2"

    "Буклет «Дорогами первых» блок 240х210ММ, обложка 715х210ММ бумага мелованная/картон 170 г/м2, 300 г/м2 5/5 (CMYK+Pantone) 36СТР"

    Кол-во: 60.000

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