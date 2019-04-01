Условия договора

Условия оплаты и доставки

(пункт включается в договор, если Поставщиком не применяется упрощенная система налогообложения) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем готовой Продукции, оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса РФ, и подписания товарной накладной формы «ТОРГ-12». б) (пункт включается в договор, если Поставщиком применяется упрощенная система налогообложения) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем готовой Продукции и подписания товарной накладной формы «ТОРГ-12». в) (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства) Оплата Продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации, способом в течение 30 календарных дней с даты получения Покупателем готовой Продукции и подписания товарной накладной формы № «ТОРГ-12».