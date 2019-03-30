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    Главная / Торги / Поставка теплообменника и комплектующих к нему

    Поставка теплообменника и комплектующих к нему

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2019 10:3030.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90605Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90605

    Наименование закупки

    Поставка теплообменника и комплектующих к нему

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:27

    Документация процедуры

    Необходимые_документы_контрагента.docx

    1.1_Приложение_№№_8,9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка теплообменника и комплектующих к нему

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.03.2019 10:30 GMT +330.03.2019 10:3030.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90605Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплообменника и комплектующих к нему

    Начальная цена

    445 762,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина шлифовальная угловая УШМ-230/2100Т Интерскол"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Дрель Интерскол ДУ-22/1200эрп2 1200ВТ 2000ОБ/МИН 50ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Теплообменник БКГН.0200.08.00.000-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Антифриз теплоноситель DIXIS-65 ТУ 2422-012-451600209-00"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 5"

    "Масло индустриальное Газпромнефть Термойл-26 бочка 216Л СТО 84035624-015-2009"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 6"

    "Рулетка металлическая Р20У2Г 20М ГОСТ 7502-98 ТУ 3936-001-61427221-2012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Смазка универсальная жидкий ключ ЖК-1 270МЛ ТУ 0253-003-72309708-2006"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Лента изоляционная морозостойкая AVIORA ПВХ 19ММ 20М черная"

    Кол-во: 10.000

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