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    Главная / Торги / Поставка стендов информационных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка стендов информационных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90600Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90600

    Наименование закупки

    Поставка стендов информационных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:58

    Документация процедуры

    стенд.png

    Техническое_задание_на_изготовление_Информационных_стендов.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стендов информационных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90600Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стендов информационных для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    121 056,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара производится в течение 30 календарных дней. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки всего товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд информационный МФ 1.11.01.00 750х780ММ алюминиевый профиль, пластик ПВХ 4ММ 5 карманов плоских, 1 карман объемный вертикальные А4"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Стенд информационный пластик (без карманов)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Стенд информационный МФ 1.11.01.00 2000х1000ММ алюминиевый профиль, пластик ПВХ 4ММ 8 карманов вертикальных, 6 карманов горизонтальных плоские А4"

    Кол-во: 8.000

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