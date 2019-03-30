Поставка пробоотборников БМК-300В для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Cрок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. При этом днем исполнения обязательства считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 календарных дней. Цена продукции включает дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции (транспортировку, страховой тариф, упаковку, налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и расходы, связанные с поставкой продукции).