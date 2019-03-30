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    Главная / Торги / Поставка пробоотборников БМК-300В для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год

    Поставка пробоотборников БМК-300В для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2019 13:0030.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90598Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90598

    Наименование закупки

    Поставка пробоотборников БМК-300В для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пробоотборников БМК-300В для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.03.2019 13:00 GMT +330.03.2019 13:0030.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90598Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пробоотборников БМК-300В для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" на 2019 год

    Начальная цена

    143 466,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г. Чайковский, промзона Сутузово, база по хранению и реализации МТР УМТСиКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Cрок оплаты не более 30 календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. При этом днем исполнения обязательства считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 календарных дней. Цена продукции включает дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции (транспортировку, страховой тариф, упаковку, налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и расходы, связанные с поставкой продукции).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробоотборник металлокомпозитный БМК-300 В-1-2-1-2 нержавеющая сталь с двумя вентилями"

    Кол-во: 4.000

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