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    Главная / Торги / Арктическая фильтры + демеркуризация

    Арктическая фильтры + демеркуризация

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90595Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90595

    Наименование закупки

    Арктическая фильтры + демеркуризация

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Арктическая фильтры + демеркуризация

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 12:00 GMT +329.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90595Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арктическая фильтры + демеркуризация

    Начальная цена

    51 648,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Мурманск ул. Траловая 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка входит в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект демеркуризационный Demerkit SKM-20 ГК "Терра Экология""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Картридж к фильтру для воды Гейзер СВС SL 10-20 SL"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Картридж к фильтру для воды Арагон М-10"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Картридж к фильтру для воды Гейзер ПФМ 10/5-10SL"

    Кол-во: 8.000

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