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    Главная / Торги / хоз товары

    хоз товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90594Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90594

    Наименование закупки

    хоз товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 14:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Контактный телефон

    +7 831 417-54-53

    Факс

    +7 831 234-03-71

    Адрес электронной почты

    nnguravushka@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хоз товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 09:00 GMT +329.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90594Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хоз товары

    Начальная цена

    3 669,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород ул. Богородского д 3 кор 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту доставка по адресу г. Нижний Новгород ул. Богородского д 3 кор 2

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "РЦССНО"
    Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешки для мусора Русалочка 120л 12мкм 10ШТ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 2"

    "Губка для мытья посуды Paclan Practi металлическая металлик 3ШТ для удаления пригоревших жиров"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Перчатки хозяйственные резиновые Лотос Стандарт латексные ГОСТ 20010-93"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее Таблетки по 3.12Г Жавель Солид 320 ШТ Жазол"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Тринатрийфосфат 1кг ЗАО ПКФ «Славия» Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Крем защитный гидрофобный для рук М Solo Aqua 100МЛ 678795 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 10.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Тюменская область
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