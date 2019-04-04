Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка грязезащитного покрытия для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка грязезащитного покрытия для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 14:0004.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90593Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90593

    Наименование закупки

    Поставка грязезащитного покрытия для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:40

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка грязезащитного покрытия для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 14:00 GMT +304.04.2019 14:0004.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90593Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грязезащитного покрытия для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    416 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара производится в течение 30 календарных дней. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки всего товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие грязезащитное влаговпитывающее Спектрум 1200ММ 100% полипропилен, винил антрацит (серый) 6ММ 1200"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Покрытие грязезащитное щетинистое Центробалт 900ММ пластик зеленое 1403610"

    Кол-во: 150.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 264249
    Поставка доски почета и информационных табличек для нужд филиалов ООО "Газпром проектирование"
    Поставка доски почета и информационных табличек для нужд филиалов ООО "Газпром проектирование"
    264249
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    48 310
    Лоты:
    1
    Курортный комплекс Надежда
    Ценовой запрос № 263813
    Поставка табличек, печати
    Поставка табличек, печати
    263813
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    60 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Ценовой запрос № 263781
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    263781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    209 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 261014
    Поставка номерных пломб и проволоки пломбировочной
    Поставка номерных пломб и проволоки пломбировочной
    261014
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Ценовой запрос № 262508
    Поставка полотна мембранного для нужд филиала "УМТСиК ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    Поставка полотна мембранного для нужд филиала "УМТСиК ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    262508
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    30 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Районы Архангельской области/
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 260351
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных материалов
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных...
    260351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 84338
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" на 2019 год
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО...
    84338
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    54 145
    Лоты:
    1
    Регионы 3:
    Астраханская область
    Все регионы
    Астраханская область, Оренбургская область, Тюменская область
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 84368
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО "Газпромтранс" на 2019 год
    Поставка сигнальных пластиковых устройств типа "Альфа 3,8" для нужд филиалов ООО...
    84368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    254 800
    Лоты:
    1
    Регионы 3:
    Астраханская область
    Все регионы
    Астраханская область, Оренбургская область, Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить