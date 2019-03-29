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    Главная / Торги / Поставка насосов дренажных

    Поставка насосов дренажных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90589Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90589

    Наименование закупки

    Поставка насосов дренажных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 13:38

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_-_ШАБЛОН.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка насосов дренажных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 00:00 GMT +329.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90589Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов дренажных

    Начальная цена

    302 881,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Горбатовка ул. Весенняя, грузополучатель – УМТСиК-филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» БХР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя.Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос дренажный ГНОМ 10х10 220В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Насос погружной ГНОМ 10-10 10М 1.1КВТ 10М³/Ч 20КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Насос погружной Энерал БВ 0.12-40 Ручеек (Малыш-М) 40М 0.44М³/Ч"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Насос погружной Энерал ЭЦВ 5-6.5-80 80М 3КВТ 6.5М³/Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Насос ручной поршневой Р 0.8-30 0.74Л/двойной ход"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Насос центробежный моноблочный канализационный ЦМК 16/27 16М³/Ч 27М 3КВТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Насос погружной ГНОМ 16-16 16М 2.2КВТ 16М³/Ч 28КГ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 8"

    "Насос дренажный погружной ГНОМ 16х16 380В 2200ВТ 7М 16М"

    Кол-во: 3.000

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