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Наименование закупки
Поставка оборудования для КС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 08:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для КС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 08:00 GMT +302.04.2019 08:0002.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90587Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для КС
Начальная цена
160 013,91
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, г.Чайковский, промзона СУТУЗОВО, УМТСиК база по хранению МТРРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 30 дней после поставки на складпокупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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