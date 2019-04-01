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    Главная / Торги / Закупка салфеток, пакетов

    Закупка салфеток, пакетов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90585Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90585

    Наименование закупки

    Закупка салфеток, пакетов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Юридический адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    Почтовый адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Контактный телефон

    +7 83148 5-10-06

    Факс

    Адрес электронной почты

    psk@gboupsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шершнев Алексей Трифонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка салфеток, пакетов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 00:00 GMT +301.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90585Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка салфеток, пакетов

    Начальная цена

    4 625,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607400 г.Перевоз, пр-кт Советский, д.27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится после получения товара на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной в течение 10 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Адрес местонахождения

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет полиэтиленовый 40х50СМ 80МКМ ПВД синий ручки вырубные, печать 1+1"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Пакет пластиковый фасовочный 320*400ММ прозрачный в упаковке 1000шт"

    Кол-во: 9.000

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