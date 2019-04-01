Поставка запасных частей для автотранспорта для нужд филиала "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

100% оплата в течение 20 (двадцати) банковских дней от даты поставки Товара. Условия поставки - силами Поставщика до склада Покупателя по адресу: Республика Коми г. Ухта ул. Чернова д.12. Стоимость доставки Товара до склада Покупателя включена в стоимость Товара. Срок поставки - не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания договора.