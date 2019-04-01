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Наименование закупки
Поставка запасных частей для автотранспорта для нужд филиала "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 13:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Контактный телефон
+7 499 580-42-89
Факс
+7 799 58-04220
Адрес электронной почты
tender@elektrogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Становова Мария Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автотранспорта для нужд филиала "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.04.2019 11:00 GMT +301.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90582Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автотранспорта для нужд филиала "Ухтаэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Начальная цена
470 210,76
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми г. Ухта ул. Чернова д.12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% оплата в течение 20 (двадцати) банковских дней от даты поставки Товара. Условия поставки - силами Поставщика до склада Покупателя по адресу: Республика Коми г. Ухта ул. Чернова д.12. Стоимость доставки Товара до склада Покупателя включена в стоимость Товара. Срок поставки - не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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