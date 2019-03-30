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Наименование закупки
Поставка технических газов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 12:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Контактный телефон
+7 34675 6-57-59
Факс
+7 34675 6-57-02
Адрес электронной почты
U.Anikina@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Некрасова Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технических газов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.03.2019 10:00 GMT +330.03.2019 10:0030.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90565Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Начальная цена
392 500,14
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, филиал "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" (ПТУ "Краснотурьинскгазремонт", УРНЭМО при Комсомольском ЛПУМГ) г.Югорск, Промышленная, 7ДРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится в течение 30 календарных дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Кол-во: 31.000
Кол-во: 280.000
Кол-во: 302.400
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