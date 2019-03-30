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    Главная / Торги / Поставка технических газов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Поставка технических газов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2019 10:0030.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90565Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90565

    Наименование закупки

    Поставка технических газов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 12:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Некрасова Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических газов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.03.2019 10:00 GMT +330.03.2019 10:0030.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90565Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Начальная цена

    392 500,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, филиал "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" (ПТУ "Краснотурьинскгазремонт", УРНЭМО при Комсомольском ЛПУМГ) г.Югорск, Промышленная, 7ДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится в течение 30 календарных дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аргон (в баллонах) газообразный 40л 99.993% высший сорт ГОСТ 10157-79 6.2М³"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 2"

    "Пропан технический ПТ 20кг ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 280.000

    "Позиция 3"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 302.400

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