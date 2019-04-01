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    Главная / Торги / Закупка продуктов

    Закупка продуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90552Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90552

    Наименование закупки

    Закупка продуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 10:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Юридический адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    Почтовый адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Контактный телефон

    +7 83148 5-10-06

    Факс

    Адрес электронной почты

    psk@gboupsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шершнев Алексей Трифонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка продуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 00:00 GMT +301.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90552Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продуктов

    Начальная цена

    54 741,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607400 г.Перевоз, пр-кт Советский, д.27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится после получения товара на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной в течение 10 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Адрес местонахождения

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кофе натуральный растворимый Jacobs Monarch 95Г ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Дрожжи хлебопекарные сухие 11Г ТУ 9182-001-59559671-03"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Соль поваренная пищевая 1кг ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 4"

    "Сахар-песок ОАО "Ольховатский сахарный комбинат" мешок 50КГ категория ТС2 ГОСТ 33222-2015"

    Кол-во: 372.000

    "Позиция 5"

    "Сухари панировочные хлебные ГОСТ 28402-89"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 6"

    "Сахар-рафинад в кубиках 1000Г ГОСТ 33222-2015"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 7"

    "Дрожжи хлебопекарные прессованные Рекорд"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Кисель на плодово-ягодной основе 220Г ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Крахмал картофельный 1-го сорта ГОСТ Р 53876-2010"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Какао-порошок 100Г ГОСТ 6805-83"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Специя Перец черный горошком 10Г ООО "ПрофАгорТехника""

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 12"

    "Специя Перец черный молотый 10Г ООО "ПрофАгорТехника""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Морепродукты свежемороженые Крабовые палочки ТУ 9266-001-51813165-2012"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 14"

    "Бикарбонат натрия 500Г ГОСТ Р51074-2003 Россия"

    Кол-во: 3.000

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