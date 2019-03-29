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    Главная / Торги / Продукты питания

    Продукты питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90548Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90548

    Наименование закупки

    Продукты питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:41

    Документация процедуры

    ГИСП_Договор_поставки__-ОБРАЗЕЦ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    digpvi@soc.pln.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Продукты питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 00:00 GMT +329.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90548Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукты питания

    Начальная цена

    65 827,57

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сок восстановленный яблочный ГОСТ 32103-2013 ФКУ ИК-14 ГУФСИН РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Киви"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 3"

    "Лук репчатый ГОСТ Р 51783-2001 сезонный продукт"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Апельсины"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 5"

    "Груши Пакхам Южная Африка ГОСТ 21713-76"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 6"

    "Кефир 2.5ПРОЦ 200Г ГОСТ Р 52093-2003"

    Кол-во: 86.000

    "Позиция 7"

    "Яблоки ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 49.500

    "Позиция 8"

    "Мандарин"

    Кол-во: 49.500

    "Позиция 9"

    "Огурцы ГОСТ 1726-85"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Помидор ГОСТ 51810-2001 свежие"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 11"

    "Уксус столовый 9ПРОЦ 500МЛ 20ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Капуста белокочанная свежая Агрессор Россия ГОСТ 51809-2001"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 13"

    "Мука пшеничная высшего сорта Макфа ГОСТ Р 52189-2003"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Йогурт 2.5ПРОЦ 100Г ГОСТ 31981-2013 ИП БАЛАШОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ Россия"

    Кол-во: 64.500

    "Позиция 15"

    "Бананы"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 16"

    "Ряженка 2.5ПРОЦ 450г ГОСТ Р 52094-2003"

    Кол-во: 64.500

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