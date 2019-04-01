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    Главная / Торги / Поставка лент сигнальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка лент сигнальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 04:0001.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90547Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90547

    Наименование закупки

    Поставка лент сигнальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:37

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_от_20_ноября_2018.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-76-22

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лент сигнальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 04:00 GMT +301.04.2019 04:0001.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90547Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лент сигнальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    643 387,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Раздольная 2а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки - в течение 30-ти календарных дней с даты заключения договора. Оплата поставляемых товаров осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии счет-фактуры. Доставка на склад покупателя осуществляется поставщиком (его силами и средствами).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента виниловая напольная Brady 50ММ 33М желтая винил B-726 gws58200"

    Кол-во: 116.000

    "Позиция 2"

    "Лента оградительная красно-белая 75ММ 250М 50 микрон (1/100)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Лента сигнальная 50ММ 200М красно-белый ЗНАКПРОМ"

    Кол-во: 420.000

    "Позиция 4"

    "Лента противоскользящая грубой зернистости (тип 710) Safety-Walk General Purpose черная 51ММх18.3М"

    Кол-во: 41.000

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