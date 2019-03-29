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Наименование закупки
Перевозка электроизмерительных приборов СУ "Южоргэнергогаз" на объект КС "Зейская" МГ Сила Сибири
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 11:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-91-00
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перевозка электроизмерительных приборов СУ "Южоргэнергогаз" на объект КС "Зейская" МГ Сила Сибири
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 00:00 GMT +329.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90546Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка электроизмерительных приборов СУ "Южоргэнергогаз" на объект КС "Зейская" МГ Сила Сибири
Начальная цена
150 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Амурская область, В г. Свободный, КС Зейская из Ростовской области, г. Аксай, ул. Западная д.33-а Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100 % предоплата, в течении 7 дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000
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