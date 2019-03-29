Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Перевозка электроизмерительных приборов СУ "Южоргэнергогаз" на объект КС "Зейская" МГ Сила Сибири

    Перевозка электроизмерительных приборов СУ "Южоргэнергогаз" на объект КС "Зейская" МГ Сила Сибири

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90546Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90546

    Наименование закупки

    Перевозка электроизмерительных приборов СУ "Южоргэнергогаз" на объект КС "Зейская" МГ Сила Сибири

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 11:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Перевозка электроизмерительных приборов СУ "Южоргэнергогаз" на объект КС "Зейская" МГ Сила Сибири

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 00:00 GMT +329.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90546Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка электроизмерительных приборов СУ "Южоргэнергогаз" на объект КС "Зейская" МГ Сила Сибири

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, В г. Свободный, КС Зейская из Ростовской области, г. Аксай, ул. Западная д.33-а Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % предоплата, в течении 7 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта Организация доставки груза"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 78904
    транспортные услуги автомобильным и железнодорожным транспортом по перевозке грузов
    транспортные услуги автомобильным и железнодорожным транспортом по перевозке грузов
    78904
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    42 373
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 80859
    Перевозка грузов автомобильным и железнодорожным транспортом для нужд ИТЦ "Оргтехдиагностика"
    Перевозка грузов автомобильным и железнодорожным транспортом для нужд ИТЦ "Оргтехдиагностика"
    80859
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    3 342 372 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 80951
    Транспортные услуги для нужд ИТЦ "Оргтехдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
    Транспортные услуги для нужд ИТЦ "Оргтехдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
    80951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    601
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить