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    Главная / Торги / Закупка мяса цыплят-бройлеров на 2 кв.2019г.

    Закупка мяса цыплят-бройлеров на 2 кв.2019г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90537Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90537

    Наименование закупки

    Закупка мяса цыплят-бройлеров на 2 кв.2019г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 09:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Юридический адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    Почтовый адрес

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Контактный телефон

    +7 83148 5-10-06

    Факс

    Адрес электронной почты

    psk@gboupsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шершнев Алексей Трифонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка мяса цыплят-бройлеров на 2 кв.2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 00:00 GMT +301.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90537Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мяса цыплят-бройлеров на 2 кв.2019г.

    Начальная цена

    56 925,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607400 г.Перевоз, пр-кт Советский, д.27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится после получения товара на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной в течение 10 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

    Адрес местонахождения

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27,

    607400, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ПЕРЕВОЗ, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 27

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цыпленок-бройлер охлажденный потрошеный ГОСТ 31962-2013 1 категории, сорт 1"

    Кол-во: 414.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Нижегородская область
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