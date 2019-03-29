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    Главная / Торги / Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 08:3029.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90535Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90535

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 16:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33471

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    o.safonova@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 08:30 GMT +329.03.2019 08:3029.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90535Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Начальная цена

    318 516,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская, 262/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 календарных дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа). Расходы по доставке должны быть включены в стоимость МТР. Доставка осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф сетевой напольный 19" Linea N 42U металл 600х1000ММ серый L-образный профиль/ перфорированные двери ITK LN35-42U61-PP-L"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Сканер Canon image Formula DR-M160II протяжный CIS 600x600 dpi А4 24БИТ USB 2.0 60 стр/мин 172х280х178ММ 3.2КГ 9725B003"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Монитор компьютерный Hikvision DS-D5022FC 21.5ДЮЙМ 1920х1080 TFT LED 5ms HDMI/ VGA/ BNC/ USB 1000:1 250кд/м2 черный"

    Кол-во: 4.000

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