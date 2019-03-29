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    Главная / Торги / Поверочные газы Арктическая

    Поверочные газы Арктическая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90522Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90522

    Наименование закупки

    Поверочные газы Арктическая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 10:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поверочные газы Арктическая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 12:00 GMT +329.03.2019 12:0029.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90522Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поверочные газы Арктическая

    Начальная цена

    56 410,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Мурманск ул. Траловая 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка входит в стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10506-2014 1 разряд сероводород [H2S] (7 ppm) + азот [N2] (ост.)(об. доля) 4ЛИТР(ДМ³) Допуск на приготовление: сероводород (H2S) - 0.7 ppm, погрешность аттестации: сероводород (9H2S) – 0.35ppm, баллон: 4-100А алюминий, 4ДМ3, вентиль: ВС-16 (нержавеющая сталь)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Смесь газовая поверочная 1 разряд ГСО 10506-2014 сероводород [H2S] (18 млн-1) + азот [N2] (ост.)(об. доля) 4Л; ДМ³ баллон БД12-4-9.8 алюминий, вентиль ВС-16 нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

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