Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для оперативного ремонта /февраль

    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта /февраль

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90520Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90520

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта /февраль

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 10:10

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП__на_2019_20_процентов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта /февраль

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 00:00 GMT +329.03.2019 00:0029.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90520Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для оперативного ремонта /февраль

    Начальная цена

    535 177,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Рябчикова, 19 А, МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента 100% поставки. Транспортные расходы до Санкт-Петербург, ул. Рябчикова 19-А МТБ "Красное Село" УМТСиК входят в стоимость продукции. Доставка автотранспортом. Сдача товара компетентным представителем на складе получателя. Предоставление сертификатов соответствия таможенного союза, заверенных печатью поставщика. Запчасти должны быть в заводской упаковке с указанием каталожного номера. Поставка оригинальных запчастей

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка КАМАЗ 7403.1008050"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Прокладка КАМАЗ (УралАТИ) 54115-1203023"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Провод высоковольтный УАЗ 4ШТ 4091.3707244-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Прибор буксирный Урал 4320Х-2707210-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Подушка рессоры УАЗ 451-2902430"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 6"

    "Натяжитель цепи гидравлический 40904-1006109 ЗМЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Насос топливный ТННД ЯМЗ 44.1106010-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Наконечник рулевой тяги КАМАЗ 6520-3414057-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Наконечник рулевой тяги КАМАЗ 6520-3414056-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Накладка тормозная с заклепками МАЗ 5440-3502105 8ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Металлорукав КАМАЗ 54115-1203012-01 с фл сильфон (ТПЗ)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Лист рессоры задней УАЗ 4-х листовая 2360-2912010"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Лампа автомобильная Норд Яда Н4 60/55ВТ 12В 800005"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Лампа автомобильная Норд Яда 5ВТ 24В R5W 800007"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 15"

    "Лампа автомобильная АКГ 24-75+70 75/70ВТ 24В H4"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Лампа автомобильная PHILIPS 70ВТ 24В Н1 13258MD C1"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Крыльчатка вентилятора КАМАЗ 740.51-1308012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Крыло правое задняя часть КАМАЗ 43114-8403020-50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Крыло левое задняя часть КАМАЗ 43114-8403021-50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Крестовина карданного вала УАЗ ВК-469-2201025"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Крестовина карданного вала ГАЗ, УАЗ 3102-2201025-22"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 22"

    "Крестовина вала карданного 3163-2201025"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Кран уровня пола МАЗ 4640070100"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Кольцо бортового редуктора 5440-2405053"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Колодки тормозные 3163-3502082 УАЗ с электро РК в сборе к-т"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Колодки тормозные 3160-3501090-02 УАЗ (цитрон) к-т 4ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Клапан электромагнитный КЭМ32-23"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Клапан перепускной КАМАЗ, МАЗ 33.1111282-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Запасная часть Щиток грязевой верхний КАМАЗ 43105-8403124"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Запасная часть Щиток грязевой верхний КАМАЗ 43105-8403122"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Запасная часть Трубка 5ММ 10М медная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Запасная часть Пружина МАЗ 54326-3501034"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 33"

    "Запасная часть Поперечина лебедки КАМАЗ 4310-4501214"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Запасная часть Подкрылки УАЗ 4ШТ PPL30512120"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Запасная часть Панель облицовочная Камаз 43114-8401010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Запасная часть Палец гусеницы 73-3209006-01"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 37"

    "Запасная часть Ось колодки тормозной МАЗ 103-3501132"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 38"

    "Запасная часть Маслопровод МАЗ 103-3501200"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Запасная часть Кран запорный воздуха КАМАЗ 4310-3124110"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 40"

    "Запасная часть Датчик заднего хода УАЗ 315195-1702050"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Запасная часть Датчик заднего хода ВК24-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Запасная часть . Панель передней части крыла правая КАМАЗ 5320-8403012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Запасная часть . Панель передней части крыла левая КАМАЗ 5320-8403013"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Глушитель УАЗ 330365-1201008-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Гидроцилиндр подъема отвала 131-26-108-02СП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Амортизатор УАЗ с нижним шарниром 3159-2915006"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 47"

    "Вал карданный УАЗ-3163 3163-2201010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Барабан тормозной МАЗ 5440-3502070"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 49"

    "Глушитель УАЗ-220695 дв 4091Е4 глуш+резон (Баксан) 220695-1201008-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Вал карданный передний УАЗ с 2013 г.в. РК 3163-2203010-02"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 51"

    "Болт М10х1,25-6gx100 КАМАЗ 1-59718-33"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 52"

    "Щиток подножки правый 5320-8405110 КАМАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Щиток подножки левый 5320-8405111 КАМАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Шарнир поворотного кулака УАЗ 31512-2304061"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Шарнир поворотного кулака УАЗ 31512-2304060"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Цилиндр сцепления рабочий УАЗ 31605-1602510"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "Фонарь габаритный боковой 24В 431.3731.112.04.34"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 58"

    "Фильтр масляный 406.1012005-01 Автоагрегат УАЗ ГАЗ Ливны"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 59"

    "Фильтр для очистки топлива 740.1117040-01 КАМАЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 60"

    "Фильтр воздушный Р777868 Камаз Евро-3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 61"

    "Фара УАЗ 3.3711 УАЗ (62.3711010-01)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 62"

    "Уплотнитель СЗРТ стекла ветрового УАЗ 469-5206050"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "Тяга рулевая продольная КАМАЗ 53205-3414010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Сцепление УАЗ-3163 Патриот в сборе с выжимным подшипником 316050-1601006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "Суппорт задний МАЗ 5440-3502015-20"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 66"

    "Стекло автомобильное ветровое УАЗ 3151-5206010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "Стекло автомобильное ветровое с обогревом 3163-5206014-20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 68"

    "Стартер Прамо УАЗ 12В 2КВТ 6012.3708"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "Спидометр УАЗ 374195-3802010-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 70"

    "Свеча зажигания FR8DCX УАЗ комплект 4ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 71"

    "Сальник ступицы МАЗ 5336-3104038"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 72"

    "Сальник коленчатого вала передний 50х70х8ММ 40906-1005034"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Ролик натяжной ЗМЗ 4091.1308080"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 74"

    "Ролик натяжной ГАЗ, УАЗ 406.1308080-21"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 75"

    "Рессора усиленная 16ЛИСТ 3883-2912012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 76"

    "Ремонтный комплект ступицы 127509РК 3740-31030000E"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 77"

    "Ремонтный комплект привода ГРМ 406.3906625-01 УАЗ ЗМЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 78"

    "Ремень привода вентилятора 6РК-1054 УАЗ 4091-130802001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 79"

    "Ремень привода 6РК1703 КАМАЗ (БРТ)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Ремень привода 6РК1238 3163-80-1308020-00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 81"

    "Ремень привода 6РК-1220 УАЗ ГАЗ ЗМЗ-406,405,409 без ГУР ОРИГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 82"

    "Ремень поликлиновой 6РК1195"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 83"

    "Радиатор охлаждения КАМАЗ 65115В-1301010-80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 84"

    "Прокладка уплотнительная . 54115-1203020 КАМАЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 85"

    "Прокладка клапанной крышки УАЗ 406-1007245"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 86"

    "Вал карданный УАЗ 220695-2203010-10"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 264258
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО...
    264258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    998 418
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 264040
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    264040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 251
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Ценовой запрос № 262485
    Поставка автозапчастей для нужд филиала Минское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    Поставка автозапчастей для нужд филиала Минское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    262485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    660 912
    Лоты:
    1
    Регион:
    Районы Архангельской области/
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "НПО Энергомаш"
    Ценовой запрос № 262468
    Закупка шин, покрышек, камер
    Закупка шин, покрышек, камер
    262468
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 129099
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    129099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2020 00:00(GMT+03:00)
    380 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "АК № 1825"
    Ценовой запрос № 126137
    Поставка фильтров масленных, воздушных и топливных для нужд ЗАО "АК № 1825"
    Поставка фильтров масленных, воздушных и топливных для нужд ЗАО "АК № 1825"
    126137
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2019 07:30(GMT+03:00)
    492 308
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Ценовой запрос № 92437
    Поставка запасных частей к дизельным электростанциям и автотракторной технике
    Поставка запасных частей к дизельным электростанциям и автотракторной технике
    92437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.04.2019 09:30(GMT+03:00)
    490 820
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 78749
    Поставка запасных частей к ГБО согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка запасных частей к ГБО согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    249 226
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить