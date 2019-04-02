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    Главная / Торги / Тонер-картридж

    Тонер-картридж

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90517Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90517

    Наименование закупки

    Тонер-картридж

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 09:43

    Документация процедуры

    image21502.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Тонер-картридж

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 11:00 GMT +302.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90517Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тонер-картридж

    Начальная цена

    400 700,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 10 дней с даты заявки на поставку. Порядок оплаты: в течение 45 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Ricoh MP W7140 821021 черный 2200 страниц"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Konica-Minolta TN-016 A88J150 черный 82000 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Lexmark C950 C950X2CG голубой 22000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Lexmark C950 C950X2МG пурпурный 22000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Lexmark C950 C950X2YG желтый 22000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Картридж Lexmark C950 C950X2KG черный 38000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 2.000

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