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    Главная / Торги / Пружины

    Пружины

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90515Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    90515

    Наименование закупки

    Пружины

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 09:33

    Документация процедуры

    image21500.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    пружины

    Список лотов

    Лот

    Пружины

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 11:00 GMT +302.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 90515Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пружины

    Начальная цена

    723 439,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 10 дней с даты заявки на поставку. Порядок оплаты: в течение 45 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель спрей Platenclene PCL 100 для чистки резиновых роликов 100МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Нож канцелярский универсальный Attache Selection 18 18ММ желтый/черный + 6 лезвий"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Лезвие для ножа канцелярского Attache 18ММ сталь 10ШТ в пластиковом футляре 882896"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Этикетки MEGA LABEL самоклеящиеся 210х297ММ белые 100ШТ А4 70г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Шпагат полипропиленовый 625 1.6 кТекс 2ММ 625М 1КГ белый 80 кгс"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Файл-вкладыш Комус рифленый 45МКМ А4 100ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Термоэтикетка 58х30ММ 900шт/рул, 5рул/уп эко,без печати 602935"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 8"

    "Салфетки для оргтехники универсальные в тубе ProMega Office Power 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Баллон со сжатым воздухом Durable 132580 400МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Нож канцелярский универсальный Olfa OL-L-5 18ММ желтый/черный пластик/сталь с фиксатором"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Нить прошивная капроновая в бобинах (1кг)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Картон технический прокладочный Citoborma"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 13"

    "Пружина для переплета ProMega Office металл 14.3ММ А4 303x216ММ белый 100ШТ 371149"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Пружина для переплета ProMega Office металлическая 12.7ММ белый 100ШТ 371146"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 15"

    "Пружина для переплета металлическая ProMega Office 11.1ММ белые 100ШТ 351167"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 16"

    "Пружина для переплета GBC металл 9.5ММ А4 303x216ММ белый 100ШТ 169527"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 17"

    "Пружина для переплета металлическая ProMega Office 7.9ММ белые 100ШТ 127110"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Пружина для переплета металлическая ProMega Office 6.4ММ белые 100ШТ 129337"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Пружина для переплета металлическая GBC 6ММ белые 100ШТ 169525"

    Кол-во: 50.000

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